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Украина заинтересована в экспорте агропродукции в Индию - Т.Кутовый

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КИЕВ. 19 января. УНН. Украина заинтересована в расширении экспорта украинской продукции пищевой промышленности в Республику Индия и Минагрополитики пока прорабатывает возможные пути упрощения доступа продукции АПК на рынок Индии. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый во время встречи с министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Республики Индия Радха Мохан Сингхом в Берлине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы заинтересованы в скорейшем согласовании и подписании межведомственного Соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности между нашими странами", - отметил Т. Кутовый.

Т.Кутовый также отметил, что важный интерес для Украины и Индии может составить совместная деятельность в животноводстве и растениеводстве. Все эти направления определены в проекте межведомственного Соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и благосостояния фермеров Республики Индия.

"Подписание этого двустороннего документа придаст новый импульс для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Индией в области сельского хозяйства", - добавил Т. Кутовый.

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