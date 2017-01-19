Украина заинтересована в экспорте агропродукции в Индию - Т.Кутовый
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Украина заинтересована в расширении экспорта украинской продукции пищевой промышленности в Республику Индия и Минагрополитики пока прорабатывает возможные пути упрощения доступа продукции АПК на рынок Индии. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый во время встречи с министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Республики Индия Радха Мохан Сингхом в Берлине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Мы заинтересованы в скорейшем согласовании и подписании межведомственного Соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности между нашими странами", - отметил Т. Кутовый.
Т.Кутовый также отметил, что важный интерес для Украины и Индии может составить совместная деятельность в животноводстве и растениеводстве. Все эти направления определены в проекте межведомственного Соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и благосостояния фермеров Республики Индия.
"Подписание этого двустороннего документа придаст новый импульс для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Индией в области сельского хозяйства", - добавил Т. Кутовый.