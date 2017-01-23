Україна зацікавлена у використанні досвіду Естонії щодо впровадження реформ - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент Петро Порошенко провів зустріч зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестором у рамках офіційного візиту до цієї країни. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
Глава держави подякував спікеру Рійгікогу за активну позицію парламенту щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України та засудження агресії Росії, незаконної російської окупації Криму.
Президент підкреслив важливу роль міжпарламентських зв’язків з підтримання плідного українсько-естонського політичного діалогу і висловив сподівання на подальший розвиток двосторонніх міжпарламентських контактів.
П.Порошенко окремо подякував Е.Нестору за його особисту послідовну і активну позицію підтримки України. Він також відзначив солідарність з Україною депутатів естонського Парламенту у різних європейських міжпарламентських інституціях.
Глава держави підкреслив надзвичайну важливість якнайшвидшого запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України та подякував естонській стороні за чітку позицію у цьому питанні.
Президент також поінформував Спікера естонського Парламенту про хід реформ в Україні. Він відзначив, що наша держава дуже зацікавлена у використанні успішного досвіду Естонії у впровадженні внутрішніх трансформацій відповідно до кращих європейських стандартів.
Співрозмовники також скоординували позиції щодо головування Естонії в ЄС у другій половині 2017 року.