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Україна зацікавлена у використанні досвіду Естонії щодо впровадження реформ - П.Порошенко

Україна зацікавлена у використанні досвіду Естонії щодо впровадження реформ - П.Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент Петро Порошенко провів зустріч зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестором у рамках офіційного візиту до цієї країни. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.

Глава держави подякував спікеру Рійгікогу за активну позицію парламенту щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України та засудження агресії Росії, незаконної російської окупації Криму.

Президент підкреслив важливу роль міжпарламентських зв’язків з підтримання плідного українсько-естонського політичного діалогу і висловив сподівання на подальший розвиток двосторонніх міжпарламентських контактів.

П.Порошенко окремо подякував Е.Нестору за його особисту послідовну і активну позицію підтримки України. Він також відзначив солідарність з Україною депутатів естонського Парламенту у різних європейських міжпарламентських інституціях.

Глава держави підкреслив надзвичайну важливість якнайшвидшого запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України та подякував естонській стороні за чітку позицію у цьому питанні.

Президент також поінформував Спікера естонського Парламенту про хід реформ в Україні. Він відзначив, що наша держава дуже зацікавлена у використанні успішного досвіду Естонії у впровадженні внутрішніх трансформацій відповідно до кращих європейських стандартів.

Співрозмовники також скоординували позиції щодо головування Естонії в ЄС у другій половині 2017 року.

Українські Національні Новини

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