Украина заинтересована в использовании опыта Эстонии по внедрению реформ - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Петр Порошенко провел встречу со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором в рамках официального визита в эту страну. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.
Глава государства поблагодарил спикера Рийгикогу за активную позицию парламента относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждение агрессии России, незаконной российской оккупации Крыма.
Президент подчеркнул важную роль межпарламентских связей по поддержанию плодотворного украинско-эстонского политического диалога и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних межпарламентских контактов.
П.Порошенко отдельно поблагодарил Э.Нестору за его личную последовательную и активную позицию в поддержке Украины. Он также отметил солидарность с Украиной депутатов эстонского Парламента в различных европейских межпарламентских структурах.
Глава государства подчеркнул чрезвычайную важность скорейшего введения Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины и поблагодарил эстонскую сторону за четкую позицию в этом вопросе.
Президент также проинформировал Спикера эстонского Парламента о ходе реформ в Украине. Он отметил, что наше государство очень заинтересовано в использовании успешного опыта Эстонии во внедрении внутренних трансформаций согласно лучших европейских стандартов.
Собеседники также скоординировали позиции относительно председательства Эстонии в ЕС во второй половине 2017 года.