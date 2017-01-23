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Украина заинтересована в использовании опыта Эстонии по внедрению реформ - П.Порошенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Петр Порошенко провел встречу со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором в рамках официального визита в эту страну. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Глава государства поблагодарил спикера Рийгикогу за активную позицию парламента относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждение агрессии России, незаконной российской оккупации Крыма.

Президент подчеркнул важную роль межпарламентских связей по поддержанию плодотворного украинско-эстонского политического диалога и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних межпарламентских контактов.

П.Порошенко отдельно поблагодарил Э.Нестору за его личную последовательную и активную позицию в поддержке Украины. Он также отметил солидарность с Украиной депутатов эстонского Парламента в различных европейских межпарламентских структурах.

Глава государства подчеркнул чрезвычайную важность скорейшего введения Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины и поблагодарил эстонскую сторону за четкую позицию в этом вопросе.

Президент также проинформировал Спикера эстонского Парламента о ходе реформ в Украине. Он отметил, что наше государство очень заинтересовано в использовании успешного опыта Эстонии во внедрении внутренних трансформаций согласно лучших европейских стандартов.

Собеседники также скоординировали позиции относительно председательства Эстонии в ЕС во второй половине 2017 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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