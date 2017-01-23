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Україна зацікавлена у розширенні двосторонньої торгівлі із Чехією

Україна зацікавлена у розширенні двосторонньої торгівлі із Чехією

Київ • УНН

 • 5746 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Україна зацікавлена збільшувати обсяги двосторонньої торгівлі та є відкритою для відповідних пропозицій з боку чеських колег. Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий під час зустрічі із міністром сільського господарства Чеської Республіки Маріаном Юречком, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

“Для України та Чехії має велике значення планомірний взаємовигідний розвиток торговельно-економічних відносин у сфері АПК. Так, за 11 місяців 2016 зовнішньоторговельний обіг склав 40, 2 млн доларів. Ми маємо працювати над тим, щоб його нарощувати”, — повідомив Т.Кутовий.

За його словами, актуальними напрямами двостороннього співробітництва є питання в галузі рослинництва (селекція та насінництво), в галузі ветеринарії та в галузі фітосанітарії. Зокрема, щодо останнього фітосанітарне регулювання між Україною та Чехією здійснюється відповідно до членства обох країн у Європейській та Середземноморській організації з карантину та захисту рослин (ЄОЗР) та Міжнародній конвенції захисту рослин (МКЗР).

“У своїй діяльності щодо фітосанітарії ми чітко дотримуються міжнародних вимог і Міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів, які передбачають недопущення ввезення на території держав регульованих шкідливих організмів. До теперішнього часу проблемних питань при здійсненні торгівлі рослинами і продукцією рослинного походження між Україною і Чехією не виникало”, — розповів український міністр.

Наприкінці зустрічі очільник Мінагрополітики запросив пана М.Юречки взяти участь у міжнародній виставці “AgroAnimal 2017” в Києві та відкритті українсько-чеського Агрофоруму, який відбудеться 15 лютого 2017 року.

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