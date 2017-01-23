Украина заинтересована в расширении двусторонней торговли с Чехией
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Украина заинтересована увеличивать объемы двусторонней торговли и открыта для соответствующих предложений со стороны чешских коллег. Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый во время встречи с министром сельского хозяйства Чешской Республики Марианом Юречко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
"Для Украины и Чехии имеет большое значение планомерное взаимовыгодное развитие торгово-экономических отношений в сфере АПК. Так, за 11 месяцев 2016 г. внешнеторговый оборот составил 40,2 млн долларов. Мы должны работать над тем, чтобы его наращивать", - сообщил Т.Кутовый.
По его словам, актуальными направлениями двустороннего сотрудничества являются вопросы в области растениеводства (селекция и семеноводство), в области ветеринарии и в области фитосанитарии. В частности, в последней фитосанитарное регулирование между Украиной и Чехией осуществляется в соответствии с членством обеих стран в Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОЗР) и Международной конвенции защиты растений (МККЗР).
"В своей деятельности по фитосанитарии мы четко придерживаемся международных требований и международных стандартов по фитосанитарным мерам, которые предусматривают недопущение ввоза на территории государств регулируемых вредных организмов. До настоящего времени проблемных вопросов при осуществлении торговли растениями и продукцией растительного происхождения между Украиной и Чехией не возникало", - рассказал украинский министр.
В конце встречи глава Минагрополитики пригласил господина М.Юречко принять участие в международной выставке "AgroAnimal 2017" в Киеве и открытии украинско-чешского Агрофорума, который состоится 15 февраля 2017 года.