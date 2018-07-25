Україна заповнила свої ПСГ газом на 40%

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 23 липня збільшився до 12,415 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 58,10 млн куб. м газу.

Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.

При цьому в даних за 23 липня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 19,48 млн куб. м, з Угорщини - 17,06 млн куб. м, з Польщі - 2,57 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 40%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.

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