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Україна залишилась в топ-35 оновленого рейтингу ФІФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна знову посіла 35-у сходинку, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ та сайт ФІФА.

Порівняно із лютневим реєстром українська національна команда зберегла позиції. Із 778 балів “жовто-блакитні” випереджають найближчого переслідувача Румунію на 29 пунктів. Всього трьох і дев’яти балів не вистачає Україні до Сербії та Ірану відповідно.

Серед представників Європи збірна України наразі перебуває на 22-му місці.

Варто відзначити ривок Чехії в топ-50 на три щаблі вгору — 43.

Нагадаємо, що в березневому рейтингу УЄФА Україна збільшила перевагу над супротивниками.

Українські Національні Новини

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