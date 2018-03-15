Україна залишилась в топ-35 оновленого рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна знову посіла 35-у сходинку, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ та сайт ФІФА.
Порівняно із лютневим реєстром українська національна команда зберегла позиції. Із 778 балів “жовто-блакитні” випереджають найближчого переслідувача Румунію на 29 пунктів. Всього трьох і дев’яти балів не вистачає Україні до Сербії та Ірану відповідно.
Серед представників Європи збірна України наразі перебуває на 22-му місці.
Варто відзначити ривок Чехії в топ-50 на три щаблі вгору — 43.
Нагадаємо, що в березневому рейтингу УЄФА Україна збільшила перевагу над супротивниками.