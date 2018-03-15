Украина осталась в топ-35 обновленного рейтинга ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина снова заняла 35-е место, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ и сайт ФИФА.
По сравнению с февральским реестром украинская национальная команда сохранила позиции. С 778 баллами "желто-голубые" опережают ближайшего преследователя Румынию на 29 пунктов. Всего трех и девяти баллов не хватает Украине до Сербии и Ирана соответственно.
Среди представителей Европы сборная Украины сейчас находится на 22-м месте.
Стоит отметить рывок Чехии в топ-50 на три ступени вверх - 43.
Напомним, что в мартовском рейтинге УЕФА Украина увеличила преимущество над противниками.