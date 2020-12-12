Україна залишилась без медалі на естафеті Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У рамках третього етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча естафета в якій виступила й жіноча українська команда, передає УНН.
Україна у складі Дар'ї Блашко, Юлії Джими, Валентини Семеренко і Олени Підгрнушної посіла сьомий рядок з 10-ма додатковими патронами.
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"Якщо чесно, звичайно, хотілося більш високу позицію, ніж сьоме місце. Я розчарована, що не змогла встояти на фініші. Добре, що у мене був день відпочинку, оскільки я важко переношу акліматизацію на такій висоті, вчора був би поганий результат.
Сьогодні мені вдалося бути більш-менш в оптимальному стані і боротися з найсильнішими. На жаль, трохи не вистачило. Шкода", - слова Підгрушної наводить Федерація біатлону України.
Додамо, золоті нагороди виборола команда Норвегії, "срібло" в активі Франції, а "бронза" за збірною Швеції.