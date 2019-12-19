Україна залишилась без медалей у стартовій гонці третього етапу КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У французькому Ансі чоловічим спринтом стартував третій етап Кубку світу з біатлону, передає кореспондент УНН.
По одному промаху при стрільбі лежачи і стоячи, відкинули Дмитра Підручного з боротьби за медалі – 18 рядок +1:03, хв. Результати інших українців:
31 місце - Антон Дудченко (0 + 0) +1:17,9 хв
34 - Артем Прима (0 + 2) +1:27,1
39 - Руслан Ткаленко (1 + 0) +1:36,8
69 - Артем Тищенко (1 + 0) +2:34,3.
Золота нагорода змагань дісталася німцю Бенедікту Долллю (0), "срібло" в активі Тарьє' Бьо (0) + 9,4 с,а "бронза" за французом Фійоном Майє +11,3 с.
Додамо, завтра в Ансі пройде жіноча спринтерська гонка.