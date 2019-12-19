Украина осталась без медалей в стартовой гонке третьего этапа КС по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Во французском Анси мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира по биатлону, передает корреспондент УНН.
По одному промаху при стрельбе лежа и стоя, отвергли Дмитрия Подручного из борьбы за медали - 18 строка 1:03 мин. Результаты других украинском:
31 место - Антон Дудченко (0 + 0) +1: 17,9 мин
34 - Артем Прима (0 + 2) +1: 27,1
39 - Руслан Ткаленко (1 + 0) +1: 36.8
69 - Артем Тищенко (1 + 0) +2: 34,3.
Золотая награда соревнований досталась немцу Бенедикту Долллю (0), "серебро" в активе Тарье 'Бё (0) + 9,4 с, а "бронза" за французом Фийоном Майя +11,3 с.
Добавим, завтра в Анси пройдет женская спринтерская гонка.