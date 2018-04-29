Україна закликає посилити тиск на РФ у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Українська сторона закликає своїх Західних партнерів посилити тиск на російську Федерацію в зв'язку з загостренням в останні дні ситуації на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Про це на своїй сторінці в Twitter написала речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНН.
"Росії потрібна дестабілізація України. 61 обстріл, міномети, семеро українських військових постраждали. Закликаємо партнерів здійснювати більший тиск на Росію", - написала Беца.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих "Л / ДНР" здійснили 61 обстріл опорних пунктів Збройних сил України. В результаті ворожого вогню четверо військовослужбовців ЗСУ отримали поранення, ще троє наших армійців - отримали бойові травми.