Украина призывает усилить давление на РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Украинская сторона призывает своих Западных партнеров усилить давление на российскую Федерацию в связи с обострением в последние дни ситуации на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Об этом на своей странице в Twitter написала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.