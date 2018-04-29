Украина призывает усилить давление на РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Украинская сторона призывает своих Западных партнеров усилить давление на российскую Федерацию в связи с обострением в последние дни ситуации на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Об этом на своей странице в Twitter написала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"России нужна дестабилизация Украины. 61 обстрел, минометы, семеро украинских военных пострадали. Призываем партнеров осуществлять большее давление на Россию", - написала Беца.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 61 обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня четверо военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое наших армейцев - получили боевые травмы.