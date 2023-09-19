Україна закликає Німеччину зупинити відправку в Росію обладнання для виробництва боєприпасів - Bloomberg

Деталі

Bloomberg пише, що має доступ до листа від українського Національного агентства із запобігання корупції, в якому говориться, що в кінці вересня на російський завод повинні доставити верстат з ЧПУ виробництва Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH з Туреччини.

Верстат, що використовує комп'ютерні інструменти для виготовлення точних приладів, необхідний для виробництва осколково-фугасних снарядів, які російські загарбники використовують в Україні.

Цитата

"Щойно верстат потрапить в Росію, ми мало що зможемо зробити, щоб запобігти його використання у військових цілях Росією: час не терпить", - йдеться в листі.

Доповнення

Відзначається, що верстат завантажили на вантажівку в Туреччині ще 30 серпня, потім його перевезли на поромі в порт на північно-східному узбережжі Чорного моря. Звідти він відправиться на ВАТ "Серовский механічний завод".

Виробник боєприпасів пов'язаний з підсанкційним "Ростехом", а в якості імпортера вказана компанія "Юмак" - постачальник низки підприємств, що потрапили під санкції, що займається виробництвом боєприпасів, снарядів та інших компонентів, які використовуються в танках і винищувачах Су і Міг.

За словами співрозмовників Bloomberg, знайомих з поставками, в минулому в Росію з інших країн потрапило й інше обладнання, вироблене цією компанією.