Україна закликає Німеччину зупинити відправку в Росію обладнання для виробництва боєприпасів - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ.19 вересня. УНН. З Туреччини до Росії їде обладнання для виробництва боєприпасів, Україна просить цьому завадити. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Bloomberg пише, що має доступ до листа від українського Національного агентства із запобігання корупції, в якому говориться, що в кінці вересня на російський завод повинні доставити верстат з ЧПУ виробництва Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH з Туреччини.
Верстат, що використовує комп'ютерні інструменти для виготовлення точних приладів, необхідний для виробництва осколково-фугасних снарядів, які російські загарбники використовують в Україні.
Цитата
"Щойно верстат потрапить в Росію, ми мало що зможемо зробити, щоб запобігти його використання у військових цілях Росією: час не терпить", - йдеться в листі.
Доповнення
Відзначається, що верстат завантажили на вантажівку в Туреччині ще 30 серпня, потім його перевезли на поромі в порт на північно-східному узбережжі Чорного моря. Звідти він відправиться на ВАТ "Серовский механічний завод".
Виробник боєприпасів пов'язаний з підсанкційним "Ростехом", а в якості імпортера вказана компанія "Юмак" - постачальник низки підприємств, що потрапили під санкції, що займається виробництвом боєприпасів, снарядів та інших компонентів, які використовуються в танках і винищувачах Су і Міг.
За словами співрозмовників Bloomberg, знайомих з поставками, в минулому в Росію з інших країн потрапило й інше обладнання, вироблене цією компанією.