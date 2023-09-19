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Украина призывает Германию остановить отправку в Россию оборудования для производства боеприпасов - Bloomberg

Киев • УНН

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КИЕВ.19 сентября. УНН. Из Турции в Россию едет оборудование для производства боеприпасов, Украина просит этому помешать. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Bloomberg пишет, что имеет доступ к письму от украинского Национального агентства по предотвращению коррупции, в котором говорится, что в конце сентября на российский завод должны доставить станок с ЧПУ производства Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH из Турции.

Станок, использующий компьютерные инструменты для изготовления точных приборов, необходим для производства осколочно-фугасных снарядов, которые российские захватчики используют в Украине.

Цитата

"Как только станок попадет в Россию, мы мало что сможем сделать, чтобы предотвратить его использование в военных целях Россией: время не терпит", - говорится в письме.

Дополнение 

Отмечается, что станок погрузили на грузовик в Турции еще 30 августа, затем его перевезли на пароме в порт на северо-восточном побережье Черного моря. Оттуда он отправится на ОАО "Серовский механический завод".

Производитель боеприпасов связан с подсанкционным "Ростехом", а в качестве импортера указана компания "Юмак" - поставщик ряда попавших под санкции предприятий, занимающаяся производством боеприпасов, снарядов и других компонентов, которые используются в танках и истребителях Су и МиГ.

По словам собеседников Bloomberg, знакомых с поставками, в прошлом в Россию из других стран попало и другое оборудование, произведенное этой компанией.

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