Україна закликає до вдосконалення міжнародного права для захисту цивільних полонених - МЗС

Деталі

“... скажу по G20. Звісно, ми очікуємо, що учасники засудять російську агресію, але паралельно ми знаємо, що дискусії щодо фінальної декларації тривають. Сьогодні ми чули заяву Верховного представника ЄС, який говорив про те, що є країни, зокрема росія, які виступають проти формулювань і блокують ухвалення остаточного рішення. Але ми на контакті з нашими партнерами, зокрема Сполученими Штатами Америки, і про цю декларацію. Про неї йшла мова під час візиту Держсекретаря США до Києва. Ми сподіваємося, що буде ухвалений сильний текст, який засудить російську агресію. Але з іншого боку, ми розуміємо, що якщо росія є учасником процесу, то тут можуть бути певні нюанси. Але, як я вже сказав, дискусії про це ще тривають”, - сказав Ніколенко.

Він додав, що також є велика проблема стосовно міжнародного гуманітарного права, а зокрема цивільних полонених.

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“Це дійсно величезна проблема, і це питання перебуває в сірій зоні міжнародного права. Тому що по військовополонених у нас є чітко визначені Женевські конвенції, які говорять, як ми реагуємо і діємо в таких ситуаціях. Але немає таких чітких механізмів, які б дозволяли вирішувати саме звільнення цивільних полонених. Тому це також один з пріоритетів України в галузі міжнародного права, де ми маємо проявити ініціативу, щоб змінити цю ситуацію, для того щоб ми мали інструменти, мали важелі, як звільняти таких людей”, - додав речник.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що на сьогодні пропрацьовується декілька варіантів щодо повернення цивільних українців з російського полону.