Украина призывает к совершенствованию международного права для защиты гражданских пленных - МИД

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украина ожидает, что G20 осудит российскую агрессию, но понимает, что россия может заблокировать это решение. Украина также стремится усовершенствовать международное гуманитарное право для защиты гражданских пленных. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко во время пресс-марафона, передает УНН.

Детали

“... скажу по G20. Конечно, мы ожидаем, что участники осудят российскую агрессию, но параллельно мы знаем, что дискуссии по финальной декларации продолжаются. Сегодня мы слышали заявление Верховного представителя ЕС, который говорил о том, что есть страны, в частности россия, которые выступают против формулировок и блокируют принятие окончательного решения. Но мы на контакте с нашими партнерами, в частности Соединенными Штатами Америки, и об этой декларации. О ней шла речь во время визита Госсекретаря США в Киев. Мы надеемся, что будет принят сильный текст, который осудит российскую агрессию. Но с другой стороны, мы понимаем, что если россия является участником процесса, то здесь могут быть определенные нюансы. Но, как я уже сказал, дискуссии об этом еще продолжаются”, - сказал Николенко.

Он добавил, что также есть большая проблема в отношении международного гуманитарного права, а в частности гражданских пленных.

Цитата

“Это действительно огромная проблема, и этот вопрос находится в серой зоне международного права. Потому что по военнопленным у нас есть четко определенные Женевские конвенции, которые говорят, как мы реагируем и действуем в таких ситуациях. Но нет таких четких механизмов, которые бы позволяли решать именно освобождение гражданских пленных. Поэтому это также один из приоритетов Украины в области международного права, где мы должны проявить инициативу, чтобы изменить эту ситуацию, для того чтобы мы имели инструменты, имели рычаги, как освобождать таких людей”, - добавил спикер.

Напомним

Ранее сообщалось, что уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на сегодня прорабатывается несколько вариантов по возвращению гражданских украинцев из российского плена. 

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