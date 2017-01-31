Україна закликала РФ надати місії ОБСЄ доступ до окупованих територій Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Під час екстреного засідання постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці представництво від України закликало Росію дозволити місії ОБСЄ отримати доступ до територій на сході держави, які не контролюються українським урядом. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” повідомила речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца, передає кореспондент УНН.
“Від нас було також наголошено на необхідності посилення спроможності спеціальної моніторингової місії щодо верифікації припинення вогню та відведення зброї, а також заклик до Росії і підтриманих нею терористичних угрупувань дозволити місії ОБСЄ доступ до всієї території України, зокрема і до тої, яка не контролюється урядом”, — зауважила речниця.
Також М.Беца заявила, що під час засідання висловилися усі ключові учасники ОБСЄ.
“Були виголошені заяви всіма ключовими гравцями: Штатами, Швейцарією, Канадою, Європейським Союзом. Була також окрема заява Франції та Німеччини, спільна заява на додаток до заяви ЄС щодо необхідності припинення дій, щодо відповідальності Російської Федерації”, — резюмувала вона.
Також представниця МЗС наголосила, що під час засідання обговорювалися питання безпеки, а також критичної гуманітарної ситуації, яка зараз склалася внаслідок протиправної і злочинної дії РФ.
Як повідомляв УНН, в ОБСЄ закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в Авдіївці.
Нагадаємо, що в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.