Украина призвала РФ предоставить миссии ОБСЕ доступ к оккупированным территориям Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Во время экстренного заседания постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке представительство от Украины призвало Россию разрешить миссии ОБСЕ получить доступ к территориям на востоке государства, которые не контролируются украинским правительством. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.
"От нас было также отмечена необходимость усиления возможностей специальной мониторинговой миссии по верификации прекращения огня и отвода вооружений, а также призыв к России и поддерживаемых ею террористических группировок позволить миссии ОБСЕ доступ ко всей территории Украины, в частности и той, которая не контролируется правительством", — отметила спикер.
Также М.Беца заявила, что во время заседания высказались все ключевые участники ОБСЕ.
"Были произнесены заявления всеми ключевыми игроками: США, Швейцарией, Канадой, Европейским Союзом. Было также отдельное заявление Франции и Германии, совместное заявление дополнительно к заявлению ЕС относительно необходимости прекращения действий, об ответственности Российской Федерации", — резюмировала она.
Также спикер МИД отметила, что во время заседания обсуждались вопросы безопасности, а также критической гуманитарной ситуации, которая сейчас сложилась в результате противоправных и преступных действий РФ.
Как сообщал УНН, в ОБСЕ призвали Россию взять ответственность за ситуацию в Авдеевке.
Напомним, что в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.