Украина призвала РФ предоставить миссии ОБСЕ доступ к оккупированным территориям Донбасса

КИЕВ. 31 января. УНН. Во время экстренного заседания постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке представительство от Украины призвало Россию разрешить миссии ОБСЕ получить доступ к территориям на востоке государства, которые не контролируются украинским правительством. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.