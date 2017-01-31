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Украина призвала РФ предоставить миссии ОБСЕ доступ к оккупированным территориям Донбасса

Украина призвала РФ предоставить миссии ОБСЕ доступ к оккупированным территориям Донбасса

Киев • УНН

 • 9241 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Во время экстренного заседания постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке представительство от Украины призвало Россию разрешить миссии ОБСЕ получить доступ к территориям на востоке государства, которые не контролируются украинским правительством. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.

"От нас было также отмечена необходимость усиления возможностей специальной мониторинговой миссии по верификации прекращения огня и отвода вооружений, а также призыв к России и поддерживаемых ею террористических группировок позволить миссии ОБСЕ доступ ко всей территории Украины, в частности и той, которая не контролируется правительством", — отметила спикер.

Также М.Беца заявила, что во время заседания высказались все ключевые участники ОБСЕ.

"Были произнесены заявления всеми ключевыми игроками: США, Швейцарией, Канадой, Европейским Союзом. Было также отдельное заявление Франции и Германии, совместное заявление дополнительно к заявлению ЕС относительно необходимости прекращения действий, об ответственности Российской Федерации", — резюмировала она.

Также спикер МИД отметила, что во время заседания обсуждались вопросы безопасности, а также критической гуманитарной ситуации, которая сейчас сложилась в результате противоправных и преступных действий РФ.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ призвали Россию взять ответственность за ситуацию в Авдеевке.

Напомним, что в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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