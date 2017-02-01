Україна закликала Раду Європи посилити тиск на Росію за її злочини в Авдіївці

Як повідомили у прес-службі, від імені України на засіданні виступив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Він привернув увагу Комітету міністрів до гуманітарної кризи, що розгортається в районі Авдіївки і Ясинуватої, та зусиль Уряду України, волонтерів і Червоного Хреста з надання допомоги цивільному населенню.

“Українська сторона наголосила, що Російська Федерація здійснює ефективний контроль за діями терористів т.зв. „ДНР“ і відзначила, що протягом трьох останніх днів російсько-терористичні сили масово використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю та ігнорували заклики України до припинення вогню”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що окрему увагу Україна приділила розгортанню російськими посадовцями та ЗМІ пропагандистської операції, заснованої на фейкових новинах, щоб звинуватити Україну в ескалації конфлікту. У зв’язку з цим було наголошено, що аналогічний фірмовий почерк Росії щодо спотворення реальності для прикриття своїх агресивних військово-політичних цілей спостерігався і в українському Дебальцевому, і в сирійському Алеппо, і під час нападу на Грузію у 2008 році.

“Українська делегація закликала Раду Європи використати усі можливості для забезпечення того, щоб російські злочини і грубі порушення прав людини в Україні не залишилися безкарними. Україна також закликала Раду Європи посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії в Україні та забезпечення повного виконання Росією Мінських домовленостей.

Ключові сигнали Генерального секретаря та низки делегації держав-членів Ради Європи стосувалися необхідності негайного припинення вогню, створення умов для подолання гуманітарної кризи та безальтернативності виконання Мінських домовленостей”, — йдеться у повідомленні.

“Переконаний, що Росія не буде задоволеною тим, що почула сьогодні від держав-членів Ради Європи під час засідання Комітету міністрів. Солідарність з Україною залишається високою, а це звужує простір для маневрів Москви. Ми і надалі активно працюватимемо в Раді Європи на випередження, щоб не допустити послаблення тиску на Росію”, — зазначив Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, коментуючи результати засідання Комітету міністрів.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.

Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.

Поліція повідомила про одного загиблого і сім поранених з початку загострення в Авдіївці.