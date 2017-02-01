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Украина призвала Совет Европы усилить давление на Россию за ее преступления в Авдеевке

Украина призвала Совет Европы усилить давление на Россию за ее преступления в Авдеевке

Киев • УНН

 • 10575 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украина во время заседания Кабинета министров Совета Европы призвала делегации стран-участниц усилить давление на Россию для прекращения обстрелов Авдеевки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства Украины в Совете Европы, передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе, от имени Украины на заседании выступил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Он привлек внимание Комитета министров к гуманитарному кризису, который разворачивается в районе Авдеевки и Ясиноватой, и усилий правительства Украины, волонтеров и Красного Креста по оказанию помощи гражданскому населению.

"Украинская сторона подчеркнула, что Российская Федерация осуществляет эффективный контроль за действиями террористов т.н. "ДНР" и отметила, что в течение трех последних дней российско-террористические силы массово использовали запрещенное минскими договоренностями оружие и игнорировали призывы Украины к прекращению огня ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что особое внимание Украина уделила развертыванию российскими чиновниками и СМИ пропагандистской операции, основанной на фейковых новостях, чтобы обвинить Украину в эскалации конфликта. В связи с этим было отмечено, что аналогичный фирменный почерк России относительно искажения реальности для прикрытия своих агрессивных военно-политических целей наблюдался и в украинском Дебальцево, и в сирийском Алеппо, и во время нападения на Грузию в 2008 году.

"Украинская делегация призвала Совет Европы использовать все возможности для обеспечения того, чтобы российские преступления и грубые нарушения прав человека в Украине не остались безнаказанными. Украина также призвала Совет Европы усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения агрессии в Украине и обеспечения полного выполнения Россией Минских договоренностей.

Ключевые сигналы Генерального секретаря и ряда делегации государств-членов Совета Европы касались необходимости немедленного прекращения огня, создание условий для преодоления гуманитарного кризиса и безальтернативности выполнения Минских договоренностей ", - говорится в сообщении.

"Убежден, что Россия не будет довольна тем, что услышала сегодня от государств-членов Совета Европы во время заседания Комитета министров. Солидарность с Украиной остается высокой, а это сужает пространство для маневров Москвы. Мы и в дальнейшем будет активно работать в Совете Европы на опережение, чтобы не допустить ослабления давления на Россию", - отметил Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, комментируя результаты заседания Комитета министров.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ, НАТО . Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.

Полиция сообщила о одном погибшем и семь раненых с начала обострения в Авдеевке.

Украинские Национальные Новости

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