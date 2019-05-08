Україна закликала Раду Європи не піддаватись на фінансовий шантаж Росії

“16-17 травня у Хельсінкі під час засідання комітету міністрів Ради Європи відбудеться передача головування від Фінляндії до Франції. Такі засідання відбуваються щороку, участь у них беруть керівники зовнішньополітичних відомств держав-членів Ради Європи. На розгляд міністрів будуть винесені пропозиції Генерального Секретаріату РЄ щодо реформування організації”, — сказала речниця МЗС.

Українська сторона також бере участь у цьому процесі “з урахуванням довгострокового впливу можливих рішень на національні інтереси України та збереження загальноєвропейських принципів та цінностей”.

За словами Зеленко, серед проектів рішень значиться проект, який може створити умови для зміни правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи у відповідності до вимог Росії та повернення цієї делегації до асамблеї без виконання умов резолюції, які були ухвалені впродовж останніх п’яти років.

Так, вона зазначила, що у відповідь на російську агресію проти України ПАРЄ ухвалила 16 резолюцій з вимогами до РФ скасувати незаконну анексію Криму, згорнути агресію на Сході держави, вивести війська та техніку, припинити підтримку незаконних збройних формувань, звільнити незаконно утримуваних військових та цивільних осіб тощо.

Ці вимоги прописані дуже чітко, сказала дипломат, і їх виконання може стати підставою для відновлення прав російської делегації в ПАРЄ; натомість внесений проект рішення може відкрити шлях до позбавлення ПАРЄ її обов’язків та зобов’язань держав-членів РЄ.

“Саме такою є вимога Росії — повернення до ПАРЄ без виконання вимог Асамблеї та зміна правил процедури, яка практично унеможливить вжиття санкцій проти порушників і утворить умови безкарності. Такий крок фактично означатиме, що РЄ піддалась на фінансовий шантаж Росії, це може призвести до втрати важливих інструментів впливу на ті держави, які порушують свої зобов’язання в цій організації”, — сказала речниця.

Вона наголосила, що МЗС вважає таку ситуацію неприпустимою, саме зараз, у критичний для Європи час, коли права людини і демократичні інституції і сам принцип верховенства права потребують посилення захисту.

“На засіданні ми наполягатимемо, що нинішня криза створена Росією, і не може бути вирішена шляхом односторонніх поступок у бік Росії. РФ повинна виконати всі вимоги і грати за правилами”, — додала вона.

Нагадаємо, раніше у МЗС заявили, що РЄ перебуває у кризовому стані, що викликаний, насамперед, руйнівними діями Російської Федерації.