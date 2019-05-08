Украина призвала Совет Европы не поддаваться на финансовый шантаж России

"16-17 мая в Хельсинки во время заседания комитета министров Совета Европы состоится передача председательства от Финляндии к Франции. Такие заседания проходят ежегодно, участие в них принимают руководители внешнеполитических ведомств государств-членов Совета Европы. На рассмотрение министров будут вынесены предложения Генерального Секретариата СЕ по реформированию организации", - сказала пресс-секретарь МИД.

Украинская сторона также участвует в этом процессе "с учетом долгосрочного влияния возможных решений на национальные интересы Украины и сохранения общеевропейских принципов и ценностей".

По словам Зеленко, среди проектов решений значится проект, который может создать условия для изменения правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы в соответствии с требованиями России и возвращения этой делегации в ассамблее без выполнения условий резолюции, принятые в течение последних пяти лет.

Так, она отметила, что в ответ на российскую агрессию против Украины ПАСЕ приняла 16 резолюций с требованиями к РФ отменить незаконную аннексию Крыма, свернуть агрессию на Востоке государства, вывести войска и технику, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, освободить незаконно удерживаемых военных и гражданских лиц и тому подобное.

Эти требования прописаны очень четко, сказала дипломат, и их выполнение может стать основанием для восстановления прав российской делегации в ПАСЕ; в то же время внесенный проект решения может открыть путь к потери ПАСЕ ее обязанностей и обязательств государств-членов СЕ.

"Именно таково требование России - возвращение в ПАСЕ без выполнения требований Ассамблеи и изменения правил процедуры, практически сделает невозможным принятие санкций против нарушителей и образует условия безнаказанности. Такой шаг фактически означает, что СЕ поддался на финансовый шантаж России, это может привести к потере важных инструментов влияния на те государства, которые нарушают свои обязательства в этой организации", - сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что МИД считает такую ситуацию недопустимой, именно сейчас, в критическое для Европы время, когда права человека и демократические институты и сам принцип верховенства права нуждаются в усилении защиты.

"На заседании мы будем настаивать, что нынешний кризис создан Россией, и не может быть решена путем односторонних уступок в сторону России. РФ должна выполнить все требования и играть по правилам", - добавила она.

Напомним, ранее в МИД заявили, что СЕ находится в кризисном состоянии, что вызван, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации.