Україна закликала партнерів підтримати декларацію ООН щодо Голодомору в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів підтримати підготовлену декларацію ООН до 85-тих роковин Голодомору. Про це Глава держави сьогодні заявив на міжнародному форумі “Україна пам’ятає – світ визнає!” до 85-х роковин Голодомору, передає УНН.
“Розраховуємо на широку міжнародну підтримку проекту декларації ООН до 85-тих роковин Голодомору, що була підготовлена Україною. Я закликаю наших партнерів підтримати та приєднатися до співавторів декларації”, — наголосив Президент.
Нагадаємо, Україна підготувала проект декларації з нагоди 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років для Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
Як повідомили у МЗС, проект декларації наразі розповсюджено серед держав-членів ООН.
Пропонується розглянути можливість приєднання до декларації з її наступним розповсюдженням як документа Генеральної асамблеї ООН 9 грудня цього року, що є символічним у зв’язку з відзначенням цього дня 70-ї річниці Конвенції ООН з попередження та покарання за злочини геноциду (9 грудня 1948 року).
Раніше Президент закликав Генеральну Асамблею ООН прийняти декларацію щодо Голодомору 1932-33 років в Україні.
Він також нагадав, що у 2019-2021 роках у зв’язку з членством в Економічній і Соціальній Раді ООН на Україну буде покладено важливу відповідальність. Петро Порошенко зазначив, що з-поміж 17 Цілей сталого розвитку Україна, зокрема, вітає ініціативи ООН, спрямовані на подолання голоду у світі.
Нагадаємо, на сьогодні 21 штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор геноцидом українського народу.
24 листопада Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.
До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.
Сьогодні у 16:00 відбудеться акція “Запали свічку” на вшанування пам’яті жертв Голодомору.