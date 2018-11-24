Украина призвала партнеров поддержать декларацию ООН о Голодоморе в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров поддержать подготовленную декларацию ООН к 85-й годовщине Голодомора. Об этом Глава государства сегодня заявил на международном форуме “Украина помнит — мир признает!” к 85-й годовщине Голодомора, передает УНН.
"Рассчитываем на широкую международную поддержку проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора, которая была подготовлена Украиной. Я призываю наших партнеров поддержать и присоединиться к соавторам декларации", - подчеркнул Президент.
Напомним, Украина подготовила проект декларации по случаю 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов для Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Как сообщили в МИД, проект декларации пока распространено среди государств-членов ООН.
Предлагается рассмотреть возможность присоединения к декларации с ее последующим распространением как документа Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря этого года, что является символичным в связи с празднованием в этот день 70-й годовщины Конвенции ООН по предупреждению и наказанию за преступления геноцида (9 декабря 1948).
Ранее Президент призвал Генеральную Ассамблею ООН принять декларацию о Голодоморе 1932-33 годов в Украине.
Он также напомнил, что в 2019-2021 годах в связи с членством в Экономическом и Социальном Совете ООН на Украину будет возложена важная ответственность. Петр Порошенко отметил, что из 17 Целей устойчивого развития Украины, в частности, приветствует инициативы ООН, направленные на преодоление голода в мире.
Напомним, на сегодня 21 штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.
24 ноября Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.
Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.
Сегодня в 16:00 состоится акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.