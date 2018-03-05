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Україна закликала парламенти країн НАТО не визнавати російські вибори в Криму – Фріз

Україна закликала парламенти країн НАТО не визнавати російські вибори в Криму – Фріз

Київ • УНН

 • 10985 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Українські політики закликали представників парламентів країн-членів НАТО не визнавати результати виборів президента Росії в окупованому Криму. Про це написала на своїй сторінці у Facebook народний депутат України від БПП, голова постійної парламентської делегації у ПА НАТО Ірина Фріз після завершення панелі Міжпарламентської ради Україна-НАТО “Мілітаризація Криму і порушення прав людини на півострові”, передає УНН.

“Закликали представників парламентів країн-членів Альянсу не визнавати результати „виборів“ Володимира Путіна президентом РФ в окупованому Криму, адже вони відбуваються з порушенням міжнародного права. За окупаційної влади на півострові можливі лише вибори без вибору”, — зазначила вона.

Також, за словами Фріз,звернула увагу колег на мілітаризацію півострову не лише конвенційною зброєю, але й розміщенням зброї масового знищення, зокрема, крилатих ракет з ядерними боєзарядами, а також комплексів Тополь-М-балістичних міжконтинентальних ракет.

Нардеп зауважила, що “викликає занепокоєння з нашої точки зору розконсервація об’єктів на кшталт „Феодосія-13“ на території Криму, що побудовані за часів Холодної війни та призначенні для зберігання зброї масового ураження”.

Парламентар звернула увагу присутніх на включення до складу Чорноморського флоту Російської Федерації підводних човнів, що є носіями ракет з ядерними зарядами.

“Зрозумілим є, що в Криму формується потужна ударна група, що вже істотно змінює баланс сил в регіоні”, — відзначила І.Фріз.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що намагання Російської Федерації провести голосування на президентських виборах в окупованому Криму суперечить міжнародному праву.

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