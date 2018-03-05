Украина призвала парламенты стран НАТО не признавать российские выборы в Крыму - Фриз
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинские политики призвали представителей парламентов стран-членов НАТО не признавать результаты выборов президента России в оккупированном Крыму. Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат Украины от БПП, председатель постоянной парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз после завершения панели Межпарламентского совета Украина-НАТО "Милитаризация Крыма и нарушения прав человека на полуострове", передает УНН.
"Призвали представителей парламентов стран-членов Альянса не признавать результаты "выборов" Владимира Путина президентом РФ в оккупированном Крыму, ведь они происходят с нарушением международного права. По оккупационной власти на полуострове возможны только выборы без выбора", - отметила она.
Также, по словам Фриз, обратила внимание коллег на милитаризацию полуострова не только конвенционным оружием, но и размещением оружия массового уничтожения, в частности, крылатых ракет с ядерными боезарядами, а также комплексов Тополь-М-баллистических межконтинентальных ракет.
Нардеп отметила, что "вызывает беспокойство с нашей точки зрения расконсервация объектов типа "Феодосия-13" на территории Крыма, которые были построенны во времена Холодной войны и предназначены для хранения оружия массового поражения".
Парламентарий обратила внимание присутствующих на включение в состав Черноморского флота Российской Федерации подводных лодок, которые являются носителями ракет с ядерными зарядами.
"Понятно, что в Крыму формируется мощная ударная группа, уже существенно меняет баланс сил в регионе", - отметила Фриз.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что попытки Российской Федерации провести голосование на президентских выборах в оккупированном Крыму противоречит международному праву.