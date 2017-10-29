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Україна закликала ООН підтримати резолюцію про права людини в Криму

Україна закликала ООН підтримати резолюцію про права людини в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала ООН підтримати резолюцію України про права людини в Криму. Про це вона заявила під час заходу, присвяченого ситуації з правами людини в Криму, що відбувся в офісі ООН у Нью-Йорку (США), передає  з посиланням на прес-службу віце-прем’єра.

Віце-прем’єр поінформувала, що найближчими днями Україна подасть Резолюцію "Положення про права людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь" для розгляду в Третій комітет ООН.

"Ми просимо підтримки цього документа. Ми закликаємо міжнародне співтовариство послідовно реагувати на цинічні порушення прав людини в Криму та посилити політичний і дипломатичний тиск на Кремль з метою забезпечення повернення держави-агресора до поваги положень міжнародного права", - закликала вона.

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Віце-прем’єр-міністр висловила сподівання, що захід дасть можливість отримати додаткових прихильників цієї резолюції і зазначила, що голосування за її ухвалення очікується в період між серединою та кінцем листопада.

За її словами, відповідно до Статуту ООН, абсолютним пріоритетом міжнародного співтовариства є забезпечення основних прав і свобод людини. Незважаючи на окупацію Російської Федерації та примусове запровадження її правової бази, жителі Криму залишаються громадянами України. Тому Уряд України має намір забезпечити всі можливі засоби захисту основних прав та свобод громадян України на тимчасово окупованій території Криму.

 

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"Сьогодні я хочу ще раз підтвердити позицію України: ми не торгуємо територією, як і нашими громадянами за гроші, нафту або газ. Тому деокупація Криму, як і інших тимчасово окупованих територій, є нашим абсолютним пріоритетом", - зазначила Кимпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 18 березня 2014 року президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про прийняття Криму і Севастополя до складу Російської Федерації. Напередодні в Криму відбувся "референдум" про статус Криму, після чого у Верховній Раді АРК прийняли постанову "Про незалежність Криму".

14 вересня минулого року в анексованому РФ Криму пройшли "вибори" за російським законодавством до "Державної ради", а в Севастополі - в "Законодавчі збори" міста.

Міжнародне співтовариство не визнало анексію АР Крим.

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