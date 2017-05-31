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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна закликала Комісара РЄ з прав людини сприяти звільненню І.Козловського

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Постійний представник України при Ради Європи Дмитро Кулеба закликав Комісара Ради Європи з прав людини Нільса Муйжніекса сприяти звільненню вченого Ігоря Козловського, який утримується бойовиками. Про це йдеться в повідомленні Постійного представництва України при Раді Європи на Facebook, передає УНН.

Україна закликала Комісара РЄ з прав людини сприяти звільненню І.Козловського

“Постійний представник України при Ради Європи Дмитро Кулеба поінформував делегації держав-членів РЄ про перебіг справи професора Ігоря Козловського, зокрема про тривале утримання за ґратами та нещодавнє протизаконне рішення про його подальше позбавлення волі. Дмитро Кулеба закликав Комісара втрутитись у цю справу та, використовуючи свої повноваження у цій сфері, вимагати звільнення професора Козловського,” — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, І.Геращенко заявила, І.Козловського включать у списки полонених на обмін.

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