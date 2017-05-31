Україна закликала Комісара РЄ з прав людини сприяти звільненню І.Козловського

“Постійний представник України при Ради Європи Дмитро Кулеба поінформував делегації держав-членів РЄ про перебіг справи професора Ігоря Козловського, зокрема про тривале утримання за ґратами та нещодавнє протизаконне рішення про його подальше позбавлення волі. Дмитро Кулеба закликав Комісара втрутитись у цю справу та, використовуючи свої повноваження у цій сфері, вимагати звільнення професора Козловського,” — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, І.Геращенко заявила, І.Козловського включать у списки полонених на обмін.