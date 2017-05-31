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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина призвала Комиссара СЕ по правам человека содействовать освобождению И.Козловского

Киев • УНН

 • 11355 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Постоянный представитель Украины при Совета Европы Дмитрий Кулеба призвал Комиссара Совета Европы по правам человека Нильса Муйжниекса способствовать освобождению ученого Игоря Козловского, который содержится боевиками. Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при Совете Европы на Facebook, передает УНН.

Украина призвала Комиссара СЕ по правам человека содействовать освобождению И.Козловского

"Постоянный представитель Украины при Совета Европы Дмитрий Кулеба сообщил делегации государств-членов СЕ о ходе дела профессора Игоря Козловского, в частности о длительном содержания за решеткой и недавнее противозаконное решение о его дальнейшем лишения свободы. Дмитрий Кулеба призвал Комиссара вмешаться в это дело и, используя свои полномочия в этой сфере, требовать освобождения профессора Козловского ", - говорится в сообщении.

Напомним, И.Геращенко заявила, И.Козловского включат в списки пленных на обмен .

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