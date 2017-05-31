Украина призвала Комиссара СЕ по правам человека содействовать освобождению И.Козловского

"Постоянный представитель Украины при Совета Европы Дмитрий Кулеба сообщил делегации государств-членов СЕ о ходе дела профессора Игоря Козловского, в частности о длительном содержания за решеткой и недавнее противозаконное решение о его дальнейшем лишения свободы. Дмитрий Кулеба призвал Комиссара вмешаться в это дело и, используя свои полномочия в этой сфере, требовать освобождения профессора Козловского ", - говорится в сообщении.

Напомним, И.Геращенко заявила, И.Козловского включат в списки пленных на обмен .