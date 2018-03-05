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Україна забезпечує транзит російського газу в повному обсязі - "Нафтогаз"

Україна забезпечує транзит російського газу в повному обсязі - "Нафтогаз"

Київ • УНН

 • 5055 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Наразі Україна повністю забезпечує транзит газу з Росії в ЄС, згідно існуючих заявок від “Газпрому”. Про це під час брифінгу заявив головний комерційний директора групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Зараз немає поставок (газу — ред.) для споживачів України, тобто вони подають газ тільки для транзиту, і ми ці заявки на транзити в повному обсязі виконуємо. Ми не відбираємо газ від транзиту і нічого не відбираємо. Щодо нових рахунків (на транзит для „Газпрому“ — ред.) — ні, нові рахунки не надсилались іще”, — заявив Ю.Вітренко.

Як повідомляв УНН, на сьогодні з країн Європейського союзу в Україну поступає більш ніж 26 млн кубометрів газу на добу.

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