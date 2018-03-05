Украина обеспечивает транзит российского газа в полном объеме - "Нафтогаз"

"Сейчас нет поставок (газа - ред.) для потребителей Украины, то есть они подают газ только для транзита, и мы эти заявки на транзиты в полном объеме выполняем. Мы не отбираем газ от транзита и ничего не отбираем. По поводу новых счетов (на транзит для "Газпрома" - ред.) - нет, новые счета не направлялись еще", - заявил Ю.Витренко.

Как сообщал УНН, на сегодня из стран Европейского союза в Украину поступает более чем 26 млн кубометров газа в сутки.