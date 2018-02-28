Україна за три роки скоротила споживання газу на 6 млрд кубометрів

“Ми почали в 2014 році урядову політику скорочення споживання газу, насамперед, за такими категоріями, як бюджетні установи, теплокомуненерго та населення. За цей час скорочено річне споживання газу на 6 млрд кубометрів газу. До 2022 року у планах скоротити споживання газу ще на 5 млрд кубометрів”, — повідомив він.

Раніше повідомлялось, на заходи з енергоефективності та енергомодернізації виділено значні кошти: це частина коштів, які знаходяться у Державному фонді регіонального розвитку, кошти, передбачені на "теплі" кредити, кошти Фонду енергоефективності.

Нагадаємо, минулого року Україна на 4% зменшила споживання природного газу.