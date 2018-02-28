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Україна за три роки скоротила споживання газу на 6 млрд кубометрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Річне споживання газу за такими категоріями споживачів як бюджетні установи, теплокомуненерго та населення скоротилось на 6 млрд кубометрів газу. Про це на засіданні уряду повідомив глава Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук, передає кореспондент УНН.

“Ми почали в 2014 році урядову політику скорочення споживання газу, насамперед, за такими категоріями, як бюджетні установи, теплокомуненерго та населення. За цей час скорочено річне споживання газу на 6 млрд кубометрів газу. До 2022 року у планах скоротити споживання газу ще на 5 млрд кубометрів”, — повідомив він.

Раніше повідомлялось, на заходи з енергоефективності та енергомодернізації виділено значні кошти: це частина коштів, які знаходяться у Державному фонді регіонального розвитку, кошти, передбачені на "теплі" кредити, кошти Фонду енергоефективності.

Нагадаємо, минулого року Україна на 4% зменшила споживання природного газу.

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