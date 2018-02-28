Украина сократила годовое потребление газа на 6 млрд кубометров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Годовое потребление газа по таким категориям потребителей как бюджетные учреждения, теплокоммунэнерго и население сократилось на 6 млрд кубометров газа. Об этом на заседании правительства сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук, передает корреспондент УНН.
“Мы начали в 2014 году правительственную политику сокращения потребления газа, прежде всего, по таким категориям, как учреждения, теплокоммунэнерго и население. За это время сокращено годовое потребление газа на 6 млрд кубометров газа. К 2022 году в планах сократить потребление газа еще на 5 млрд кубометров”, - сообщил он.
Ранее сообщалось, что на мероприятия по энергоэффективности и энергомодернизации выделены значительные средства: это часть средств, которые находятся в Государственном фонде регионального развития, средства, предусмотренные на “теплые” кредиты, средства Фонда энергоэффективности.
В прошлом году Украина на 4% сократила потребление природного газа.