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Україна за три роки не змогла знайти ефективних шляхів повернення Криму – Р.Чубаров

Україна за три роки не змогла знайти ефективних шляхів повернення Криму – Р.Чубаров

Київ • УНН

 • 20600 перегляди

Поза тим, за словами глави Меджлісу, не справдились і очікування Росії, адже міжнародне співтовариство вимагає повернути Крим Україні

КИЇВ. 16 березня. УНН. Українська влада за три роки анексії півострова Крим не змогла знайти ефективних механізмів для його повернення. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Хто б не вважав, що ми зробили багато всього для повернення Криму, який вже три роки перебуває в умовах російської окупації, треба розуміти, що ми не змогли знайти, ефективних механізмів, шляхів повернення півострова. Не започаткували такі дії, які нам давали б просто розуміння того, що це (повернення Криму — ред.) відбудеться найближчим часом. Тому люди можуть говорити, і вони абсолютно праві, що українська держава не спромоглася здійснити саме такі дії, щоб повернути Крим”, — повідомив Р.Чубаров.

Натомість він зазначив, що "зовнішнє наше завдання, як держава, як неурядовий сектор, ми виконали дуже добре".

"По всьому світові тримається підтримка України. І більш того, всі сподівання Росії, що мовляв міжнародне співтовариство за два-три роки втомиться і піде на зустріч РФ, не справджуються. Один з доказів сьогоднішня резолюція, схвалена Європарламентом щодо ситуації в Криму, де вимагається від Росії повернення Криму (України — ред.). Зовнішнє завдання України виконала дуже добре. Але внутрішнє завдання, щоб зробити міцну економіку, привабливе демократичне суспільство, щоб приймати закони, які б надавали, в тому числі певні очікування людям, які живуть на окупованих територія, цю сферу, домашню, ми провалили”, — додав Р.Чубаров.

Нагадаємо, до третьої річниці анексії Криму Європарламент у четвер ухвалив резолюцію “Політичні в’язні у тюрмах Росії та ситуація у Криму”.

У документі євродепутати наголошують, що рішення РФ від 21 березня 2014 року “анексувати Крим залишається незаконним”.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

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