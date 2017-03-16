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Украина за три года не смогла найти эффективных путей возвращения Крыма - Р. Чубаров

Украина за три года не смогла найти эффективных путей возвращения Крыма - Р. Чубаров

Киев • УНН

 • 20596 просмотра

Помимо того, по словам главы Меджлиса, не исполнились и ожидания России, ведь международное сообщество требует вернуть Крым Украине

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинская власть за три года аннексии полуострова Крым не смогла найти эффективные механизмы для его возвращения. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Кто бы не считал, что мы сделали много всего для возвращения Крыма, который уже три года находится в условиях российской оккупации, надо понимать, что мы не смогли найти эффективных механизмов, путей возвращения полуострова. Не начали такие действия, которые нам давали бы просто понимание того, что это (возврат Крыма - ред.) состоится в ближайшее время. Поэтому люди могут говорить, и они абсолютно правы, что украинское государство не в состоянии осуществить именно такие действия, чтобы вернуть Крым", - сообщил Р. Чубаров.

Вместо этого он отметил, что "внешняя наша задача, как государства, как неправительственного сектора, мы выполнили очень хорошо".

"По всему миру держится поддержка Украины. И более того, все надежды России, мол международное сообщество за два-три года устанет и пойдет на встречу РФ, не оправдываются. Одно из доказательств сегодняшняя резолюция, принятая Европарламентом по поводу ситуации в Крыму, где требуется от России возвращения Крыма (Украина - ред.). Внешнее задание Украина выполнила очень хорошо. Но внутренняя задача, чтобы сделать крепкую экономику, привлекательное демократическое общество, чтобы принимать законы, которые бы оказывали, в том числе определенные ожидания людям, которые живут на оккупированных территориях, эту сферу, домашнюю, мы провалили", - добавил Р. Чубаров.

Напомним, к третьей годовщине аннексии Крыма Европарламент в четверг принял резолюцию "Политические заключенные в тюрьмах России и ситуация в Крыму".

В документе евродепутаты отмечают, что решение РФ от 21 марта 2014 года "аннексировать Крым остается незаконным" .

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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