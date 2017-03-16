Украина за три года не смогла найти эффективных путей возвращения Крыма - Р. Чубаров

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинская власть за три года аннексии полуострова Крым не смогла найти эффективные механизмы для его возвращения. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Кто бы не считал, что мы сделали много всего для возвращения Крыма, который уже три года находится в условиях российской оккупации, надо понимать, что мы не смогли найти эффективных механизмов, путей возвращения полуострова. Не начали такие действия, которые нам давали бы просто понимание того, что это (возврат Крыма - ред.) состоится в ближайшее время. Поэтому люди могут говорить, и они абсолютно правы, что украинское государство не в состоянии осуществить именно такие действия, чтобы вернуть Крым", - сообщил Р. Чубаров.

Вместо этого он отметил, что "внешняя наша задача, как государства, как неправительственного сектора, мы выполнили очень хорошо".

"По всему миру держится поддержка Украины. И более того, все надежды России, мол международное сообщество за два-три года устанет и пойдет на встречу РФ, не оправдываются. Одно из доказательств сегодняшняя резолюция, принятая Европарламентом по поводу ситуации в Крыму, где требуется от России возвращения Крыма (Украина - ред.). Внешнее задание Украина выполнила очень хорошо. Но внутренняя задача, чтобы сделать крепкую экономику, привлекательное демократическое общество, чтобы принимать законы, которые бы оказывали, в том числе определенные ожидания людям, которые живут на оккупированных территориях, эту сферу, домашнюю, мы провалили", - добавил Р. Чубаров.

Напомним, к третьей годовщине аннексии Крыма Европарламент в четверг принял резолюцию "Политические заключенные в тюрьмах России и ситуация в Крыму".

В документе евродепутаты отмечают, что решение РФ от 21 марта 2014 года "аннексировать Крым остается незаконным" .

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".