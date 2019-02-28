Україна за рік заборонила в'їзд понад тисячі іноземців

КИЇВ. 28 лютого. УНН. У 2018 році за результатами співбесід ухвалено рішення про відмову у в’їзді в Україну стосовно 1679 іноземців, про заборону в’їзду - стосовно 1136 іноземців. Про це під час прес-брифінгу заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.