Україна за рік заборонила в'їзд понад тисячі іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У 2018 році за результатами співбесід ухвалено рішення про відмову у в’їзді в Україну стосовно 1679 іноземців, про заборону в’їзду - стосовно 1136 іноземців. Про це під час прес-брифінгу заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.
"У 2018 році за результатами співбесід прийнято рішення про відмову у в’їзді в Україну стосовно 1679 іноземців – потенційних незаконних мігрантів, а стосовно 1136 іноземців прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну", - сказав Слободян.
Також припинено діяльність однієї злочинної групи у складі 5 осіб, затримано 4 організаторів та 4 пособників незаконній міграції, до слідчих органів Нацполіції надіслано 15 повідомлень про виявлення ознак кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, у 2018 році виявлено понад 3 тисячі адміністративних правопорушень, вчинених іноземцями та особами без громадянства.