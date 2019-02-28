Украина за год запретила въезд более тысячи иностранцам

"В 2018 году по результатам собеседований принято решение об отказе во въезде в Украину относительно 1679 иностранцев - потенциальных незаконных мигрантов, а относительно 1136 иностранцев принято решение о запрете въезда в Украину", - сказал Слободян.

Также прекращена деятельность одной преступной группы в составе 5 человек, задержаны 4 организаторов и 4 пособников незаконной миграции, в следственные органы Нацполиции отправлено 15 сообщений об обнаружении признаков уголовных преступлений.

Напомним, в 2018 году выявлено более 3 тысяч административных правонарушений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства.