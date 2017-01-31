Україна за два роки не запропонувала нічого нового у вирішенні конфлікту на Донбасі - О.Сироїд

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. На Росії будуть залишені санкції у випадку якщо Україна вирішить перейти до іншої стратегії щодо Донбасу, проте поки що Україна не запоопонувала за два останні роки нових стратегій щодо Донбасу. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд, передає УНН.

“Україна може зберегти санкції навіть перейшовши до іншої стратегії, до визнання окупації української території. Це все залежить від того, чи буде Україна пропонувати щось своє. Я це кажу відповідально, тому що я провела не одну розмову в Брюсселі, Лондоні, Парижі, Вашигтоні. Я знаю про що я кажу. Нас питають: що ви пропонуєте? А що ми запропонували за ці два роки? Ми запропонували “нічого,”- сказала вона.

Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.

Нагадаємо, П.Порошенко наголосив на збереженні санкцій проти РФ до повного відновлення територіальної цілісності України.

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