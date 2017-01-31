Україна за два роки не запропонувала нічого нового у вирішенні конфлікту на Донбасі - О.Сироїд

“Україна може зберегти санкції навіть перейшовши до іншої стратегії, до визнання окупації української території. Це все залежить від того, чи буде Україна пропонувати щось своє. Я це кажу відповідально, тому що я провела не одну розмову в Брюсселі, Лондоні, Парижі, Вашигтоні. Я знаю про що я кажу. Нас питають: що ви пропонуєте? А що ми запропонували за ці два роки? Ми запропонували “нічого,”- сказала вона.

Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.

Нагадаємо, П.Порошенко наголосив на збереженні санкцій проти РФ до повного відновлення територіальної цілісності України.