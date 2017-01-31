Украина за два года не предложила ничего нового в решении конфликта на Донбассе - О.Сироид

"Украина может сохранить санкции даже перейдя к другой стратегии, к признанию оккупации украинской территории. Это все зависит от того, будет ли Украина предлагать что-то свое. Я это говорю ответственно, потому что я провела не одну беседу в Брюсселе, Лондоне, Париже, Вашигтоне. Я знаю о чем я говорю. Нас спрашивают: что вы предлагаете? А что мы предложили за эти два года? Мы предложили "ничего", - сказала она.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.

Напомним, П.Порошенко отметил сохранении санкций против РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины.