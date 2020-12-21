Україна за два роки має погасити понад 17 млрд доларів валютних боргів - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україні у наступні два роки необхідно буде сплатити понад 17 млрд доларів за державним і гарантованим державою боргом в іноземній валюті. Про це йдеться у річному звіті про фінансову стабільність, презентованому сьогодні Нацбанком України, передає УНН.
"У 2021–2022 роках Україні необхідно буде сплатити понад 17 млрд доларів за державним і гарантованим державою боргом в іноземній валюті. Це еквівалентно близько 65% міжнародних резервів станом на початок грудня", - йдеться у звіті.
За даними НБУ, накопичений обсяг резервів у поєднанні з плаваючим курсоутворенням створюють певний запас міцності - однак, щоб не допустити появи значних дисбалансів та витрачання резервів, Україні потрібно зберігати постійний доступ до кредитів МФО та зовнішніх приватних ринків капіталу.
"У грудні Україна отримала 670,2 млн доларів від додаткового розміщення єврооблігацій та 623,5 млн євро за програмою макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, що були спрямовані до бюджету. Подальші надходження традиційно залежатимуть від виконання Україною власних зобов’язань у частині проведення реформ", - сказано у звіті НБУ.
Нагадаємо, за 3 квартали 2020 року Державний борг України зріс на 347 млрд грн.