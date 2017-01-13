Україна за добу відібрала з ПСГ 73,5 млн куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 11 січня зменшився до 11,229 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 73,51 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ заповнені на 36%.
При цьому в даних за 11 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,73 млн куб. м, Польщі - 4,34 млн куб. м, з Угорщини - 3,53 млн куб. м газу.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.