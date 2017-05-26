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Україна з початку року експортувала вершкового масла майже на 20 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. За підсумками 4 місяців 2017 року Україна експортувала масла вершкового на 19 млн 969 тис. дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.

Україна з початку року експортувала вершкового масла майже на 20 млн доларів

Так, протягом звітного періоду (4 місяців 2017 - ред.) Україна експортувала до Марокко масла вершкового на 4,5 млн дол., до Казахстану — на 2,5 млн дол., до Республіки Молдова — на 2,3 млн дол, до інших країн — на 10,6 млн дол.

У той же час за звітний період Україна імпортувала масла вершкового на 831 тис. дол.

Нагадаємо, за словами експерта О.Дорошенка, українські виробники поставляють до ЄС більш якісну продукцію, аніж на внутрішній ринок.

У “Союзі споживачів” пояснили, що така тенденція зумовлена жорстким контролем якості у західних країнах, а також кращою купівельною спроможністю іноземців.

В Україні ж виробники намагаються якнайбільше здешевити свою продукції, від чого страждає її якість.

Для цього часто застосовують пальмову олію, і у молочній галузі, зокрема.

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