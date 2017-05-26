Украина с начала года экспортировала сливочного масла почти на 20 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. По итогам 4 месяцев 2017 Украина экспортировала масла сливочного на 19 млн 969 тыс. Долл. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
Так, в течение отчетного периода (4 месяцев 2017 - ред.) Украина экспортировала в Марокко масла сливочного на 4,5 млн долл., В Казахстан - на 2,5 млн долл., Республики Молдова - на 2,3 млн долл, в других стран - на 10,6 млн долл.
В то же время за отчетный период Украина импортировала масла сливочного на 831 тыс. долл.
Напомним, по словам эксперта О.Дорошенка, украинские производители поставляют в ЕС более качественную продукцию, чем на внутренний рынок.
В "Союзе потребителей" пояснили, что такая тенденция обусловлена жестким контролем качества в западных странах, а также лучшей покупательной способностью иностранцев.
В Украине же производители стараются как можно больше удешевить свою продукции, от чего страдает ее качество.
Для этого часто применяют пальмовое масло, и в молочной отрасли, в частности.