Україна з квітня у майже в сто разів збільшила кількість ПЛР-тестів на COVID-19 - Степанов

“Ми на сьогоднішній день повністю забезпечені всіма тест-системами. Із 2,9 млрд грн, які свого часу були виділені - 600 млн саме пішло на фінансування лабораторних центрів. Яке включало в себе як закупівлю тест-систем, так і закупівлю додаткового обладнання. Ви бачите, що ми майже в 100 разів, якщо порівняти з першими тижнями квітня, збільшили кількість тестувань методом ПЛР. Це було 200 тестувань на добу, зараз ми вже тестуємо близько 20 тис. на добу”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що окрім коштів з Держбюджету в України ще є програма зі світовим банком, в якій загальне фінансування програми по COVID-19 становить близько 30 млн дол.

“І ми на ці кошти, в тому числі, плануємо закупити 1 млн 200 тис. тест-систем. Тобто, все, що стосується тест-систем - тут проблематики немає”, - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, МОЗ планує у вересні збільшити кількість ПЛР-тестів до 25 тис. на добу.