Україна з чотирма медалями завершила виступи на ЮОІ-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У центрі Олімпійської столиці на площі "Medal Plaza" за участі учасників відбулася урочиста церемонія закриття ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор, інформує УНН з посиланням на НОК України.
У заході взяв участь президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах, член Виконкому МОК, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка та інші поважні гості.
Традиційно церемонія розпочалася з привітання та слів подяки волонтерам, спортсменам, тренерам й ознаменувалася парадом прапороносців. Почесну місію пронести стяг України було довірено новоспеченому бронзовому призеру ЮОІ-2020 з фристайлу Оресту Коваленку.
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Також відбулося спускання олімпійського прапора, після якого апофеозом урочистої церемонії закриття стала передача своєрідної естафети – від Лозанни-2020 до корейської провінції Канвондо-2024.
Зауважимо, що в Лозанні-2020 українські юні олімпійці переписали історію виступів українців на Юнацьких Олімпійських іграх. Україна виборола 4 медалі, серед яких "золото" хокеїста у турнірі 3х3 Володимира Трошкіна, "срібло" його колеги по виду спорту Дениса Паська та дві "бронзи" фігуристів Софії Нестерової й Артема Даренського та фристайліста Ореста Коваленка. Ця кількість нагород стала рекордною для українців за часи участі в ЮОІ.