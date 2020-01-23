Украина с четырьмя медалями завершила выступления на ЮОИ-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В центре Олимпийской столицы на площади "Medal Plaza" с участием участников состоялась торжественная церемония закрытия ІІІ зимних Юношеских Олимпийских игр, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
В мероприятии принял участие президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах, член Исполкома МОК, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и другие гости.
Традиционно церемония началась с приветствия и слов благодарности волонтерам, спортсменам, тренерам и ознаменовалась парадом знаменосцев. Почетную миссию пронести флаг Украины было доверено новоиспеченному бронзовому призеру ЮОИ 2020 по фристайлу Оресту Коваленко.
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Также состоялся спуск олимпийского флага, после которого апофеозом торжественной церемонии закрытия стала передача своеобразной эстафеты - от Лозанны 2020 к корейской провинции Канвондо-2024.
Отметим, что в Лозанне 2020 украинские юные олимпийцы переписали историю выступлений украинцев на Юношеских Олимпийских играх. Украина завоевала 4 медали, среди которых "золото" хоккеиста в турнире 3х3 Владимира Трошкина, "серебро" его коллеги по виду спорта Дениса Пасько и две "бронзы" фигуристов Софии Нестеровой и Артема Даренского и фристайлиста Ореста Коваленко. Это количество наград стало рекордным для украинцев во времена участия в ЮОИ.