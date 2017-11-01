Україна й Саудівська Аравія завершили обговорення угоди про співпрацю в галузі оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Україна та Королівство Саудівська Аравія завершили обговорення угоди про співпрацю в галузі оборони, яка вже готова до підписання візи. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час брифінгу у Саудівській Аравії, передає УНН.
"Ми фактично завершили обговорення і готові до підписання угода про співпрацю в галузі оборони", - сказав він.
За словами Президента, на даний час реалізується два надзвичайно великих контракти у сфері військово-технічної співпраці.
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"І Україна, й Саудівська Аравія повністю задоволені реалізацією цього контракту", - уточнив Глава держави.
Як повідомляв УНН, Україна та Саудівська Аравія домовилися про рішуче зниження плати за візи.