Украина и Саудовская Аравия завершили обсуждение соглашения о сотрудничестве в области обороны

"Мы фактически завершили обсуждение и готовы к подписанию соглашения о сотрудничестве в области обороны", - сказал он.

По словам Президента, в настоящее время реализуется два чрезвычайно больших контракта в сфере военно-технического сотрудничества.

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"И Украина, и Саудовская Аравия полностью удовлетворены реализацией этого контракта", - уточнил глава государства.

Как сообщал УНН, Украина и Саудовская Аравия договорились о решительном снижении платы за визы.