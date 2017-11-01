Украина и Саудовская Аравия завершили обсуждение соглашения о сотрудничестве в области обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украина и Королевство Саудовская Аравия завершили обсуждение соглашения о сотрудничестве в области обороны, которая уже готова к подписанию визы. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Саудовской Аравии, передает УНН.
"Мы фактически завершили обсуждение и готовы к подписанию соглашения о сотрудничестве в области обороны", - сказал он.
По словам Президента, в настоящее время реализуется два чрезвычайно больших контракта в сфере военно-технического сотрудничества.
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"И Украина, и Саудовская Аравия полностью удовлетворены реализацией этого контракта", - уточнил глава государства.
Как сообщал УНН, Украина и Саудовская Аравия договорились о решительном снижении платы за визы.