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Україна вже виробила близько 1,5 млн тонн цукру

Україна вже виробила близько 1,5 млн тонн цукру

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Україна станом на 17 листопада виробила близько 1,5 млн тонн цукру, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства.

За інформацією міністерства, станом на 17 листопада в Україні працювало 46 цукрових заводів, які вже виробили близько 1,5 млн тонн цукру, що повністю забезпечує внутрішнє споживання.

У відомстві також поінформували, що вже зібрано 13,5 млн тонн цукрових буряків з 297 тис. га (93% від прогнозних до збирання 318 тис. га) при урожайності 454 ц/га.

Як повідомляв УНН, за прогнозами Мінагрополітики, прогнозується виробництво солодкого піску у 2017/2018 маркетинговому році у межах 2 млн тонн. 

Експорт цукру з цукрових буряків у 2017/2018 маркетинговому році (МР) очікується на рівні 460 тис. тонн.

Українські Національні Новини

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