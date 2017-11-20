Україна вже виробила близько 1,5 млн тонн цукру

За інформацією міністерства, станом на 17 листопада в Україні працювало 46 цукрових заводів, які вже виробили близько 1,5 млн тонн цукру, що повністю забезпечує внутрішнє споживання.

У відомстві також поінформували, що вже зібрано 13,5 млн тонн цукрових буряків з 297 тис. га (93% від прогнозних до збирання 318 тис. га) при урожайності 454 ц/га.

Як повідомляв УНН, за прогнозами Мінагрополітики, прогнозується виробництво солодкого піску у 2017/2018 маркетинговому році у межах 2 млн тонн.

Експорт цукру з цукрових буряків у 2017/2018 маркетинговому році (МР) очікується на рівні 460 тис. тонн.